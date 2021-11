Elektrische deelscooters nu ook Gilze en Rijen, maar het gaat niet altijd goed

De elektrische scooter rukt snel op in Nederland. Diverse bedrijven gaan met elkaar de concurrentie aan. Kennelijk is deze vorm van duurzaam vervoer op relatief korte afstanden interessant. Eerst in de grote steden, maar in kleinere gemeenten is de scooter ook al gemeengoed aan het worden. In Rijen staan er twintig, in Gilze vijftien.