Eis: wel schuldig, maar geen straf voor agent die acht keer op auto schoot in Oosterhout

‘(B)lijf in beweging’ met De Vennen in Volkaert in Dongen

11 oktober DONGEN - Volkaert, zorgorganisatie voor ouderen in Dongen, is een samenwerking aangegaan met bewegings-en gezondheidscentrum De Vennen in Dongen. Onder de naam ‘B(lijf) in beweging’ houden ze twee keer per week professionele beweeglessen in Volkaert.