Eis vijftien maanden cel na vondst tientallen kilo's drugs: ‘Hoe ze me nu weer vonden in Oosterhout?’

BREDA - De bewoner van een woning aan de Freesiastraat in Oosterhout moet als het aan officier van justitie Jan Bezem ligt vijftien maanden de gevangenis in, waarvan drie voorwaardelijk. In de woning vond de politie op 12 februari veertig kilo speed.

De man heeft donderdag bij de rechtbank in Breda bepleit dat hij die speed inderdaad had liggen, maar dat hij daartoe was gedwongen door criminelen.

De man, die al jaren kampt met psychische problemen, had een drugsschuld van ongeveer 3000 euro. ,,Ik had al veel meer terugbetaald, maar de schuld werd steeds weer hoger'', zo legde hij de gangbare werkwijze van criminelen uit.

Dreigement

Op 11 februari stond er ineens twee man op z'n stoep met de drugs. ,,Ik was al eens van Breda naar Amersfoort verhuisd, maar daar vonden ze me weer. Hoe ze me nu weer vonden in Oosterhout, zou ik ook graag willen weten.''

Ze zouden hem hebben gedwongen de drugs voor twee dagen op te slaan. Dan zou hij van z'n schuld af zijn en zou hij ze nooit meer zien. Als extra dreigement zetten ze een pistool op z'n hoofd, zei hij.

Waarom hij de politie dan niet had gebeld, vroeg de rechter nog. ,,Ik weet wat voor mensen het zijn. Daarnaast was ik in shock door wat er gebeurd is. Ik was zelfs bang voor mijn leven. Als ik de politie iets had verteld, hadden ze misschien mij wel iets aangedaan.‘’

Zijn advocaat Joost Dionisius bepleitte nog dat de politie onrechtmatig de woning in was gekomen. Er was een controle van de gemeente in verband met illegale bewoning. Daarnaast laakte Dionisius de manier van doorzoeken, waar geen toestemming voor zou zijn gegeven.

Recht om te zwijgen

Tot slot vroeg de politie van alles, terwijl de man niet was verteld dat hij als verdachte het recht had om te zwijgen. Om die redenen moet zijn cliënt vrijuit gaan, zei hij. Bezem bestreed dat allemaal.

De rechtbank doet 29 oktober uitspraak.