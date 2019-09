Eis twee keer vijf jaar cel tegen Rijenaar met enorm drugslab

Slimme lantaarnpa­len langs Streep­lands­edijk in Lage Zwaluwe

15:00 LAGE ZWALUWE - Verlichting die alleen brandt als het nodig is, die gedimd kan worden en energiebesparend is. Deze slimme led-verlichting zit in het kader van een pilot de komende twee jaar in de lantaarnpalen langs de Streeplandsedijk in Lage Zwaluwe.