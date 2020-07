Eis tot acht maanden cel voor inbraak, maar hoe kwamen de verdachten in Raamsdonksveer?

Voltooid of onvoltooid?

Daarover is nog juridisch gebakkelei. Volgens officier van justitie Mark de Graaf is er door het pakken van de spullen en ze in een sloop stoppen sprake van een voltooide inbraak. Advocaten van de drie verdachten vinden dat er sprake is van een poging inbraak. De rechter geeft daarover over twee weken uitsluitsel.