Eis: tbs voor Waalwijker die vrouw stak met mes

BREDA/WAALWIJK - Vijf maal stak de nu 51-jarige Waalwijker in op zijn vrouw. Daarvan is de officier van justitie overtuigd. Vanwege het gevaar op herhaling eist hij tbs tegen de man.

Het was even voor middernacht in augustus 2015 toen de politie naar de Guido Gezellestraat toog vanwege een steekpartij. Een vrouw werd buiten aangetroffen met steekwonden in borst en bovenarmen. De verdachte werd in de achtertuin aangetroffen met ontbloot bovenlijf en in boxershort. Ook hij was bebloed. De agenten troffen de dochter nog in slaap aan. Met de verdachte kregen ze moeilijk contact. Ze zeiden dat hij op de grond moest liggen, maar hij vond dat niet nodig. Uiteindelijk werd een waarschuwingsschot gelost en pepperspray gebruikt bij zijn arrestatie.

Over wat even daarvoor gebeurde bestaan twee versies. De vrouw gaf aan dat de man haar meermaals gestoken heeft, de verdachte beroept zich op noodweer. Een verklaring waar de officier van justitie geen waarde aan hecht. Volgens hem kwam letsel van de vrouw overeen met haar verklaring. Zo was het gebruikte keukenmes gebogen doordat er kracht op was gezet. De messteken ketsten af op de ribben. ,,Het is mijn stellige overtuiging dat mevrouw alleen daardoor nog in leven is."

Schril contrast

De eerdere verklaring van de verdachte staat in schril contrast met zijn gedrag in de rechtbank. Vaak kan of wil hij geen reactie geven op vragen. Soms mompelt hij voor zich uit. De man heeft ernstige persoonlijke problematiek. al is onduidelijk wat hem precies mankeert.