Eis taakstraf na dodelijke sandwich tussen vrachtauto's op A59 bij Oosterhout

Nieuw plan: spoor­weg­over­gang in centrum Rijen verdwijnt

10:25 GILZE EN RIJEN - De spoorwegovergang in het centrum van Rijen wordt afgesloten of wordt een tunnel. Dat zijn de meest ingrijpende voorstellen voor een totaal ander plan voor de spoorzone in Rijen. Nodig omdat straks meer dan 24 treinen per uur door het dorp rijden. Een project van 80 miljoen euro.