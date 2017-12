Eis cel en tbs met dwangverpleging tegen oestermesman Oosterhout

BREDA - Tegen de 42-jarige Oosterhouter die op 31 maart in het centrum van Oosterhout een plaatsgenoot neerstak met een oestermes is vrijdag in de rechtbank in Breda een jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De verdachte benaderde een man van achteren toen die zijn fiets van het slot wilde halen. Hij pakte hem vast en haalde met een oestermes uit naar de hals en de wang van het slachtoffer. Er waren op dat moment van de dag veel mensen in de Keiweg en ook snorden beveiligingscamera's vrolijk mee.

Dat het meneer was die stak, lijkt daardoor overduidelijk. Een poging doodslag oordeelde officier van justitie Janne Kerkhofs. Het mes gleed immers vlak langs de halsslagader. Maar volgens advocaat Menno Buntsma moet vrijspraak volgen, omdat het met een oestermes nauwelijks mogelijk is om iemand dood te steken en omdat de wond in de hals maar klein was.

'Verkrachter'

De verdachte zou hebben gestoken 'om hem zo toe te takelen dat de verkrachter geen vrouwen meer zou durven benaderen'. Of het slachtoffer daadwerkelijk een verkrachter is, is onduidelijk.

De man, die ook tijdens de rechtszitting een uiterst warrige indruk wekte, moet volgens gedragsdeskundigen tbs met dwangverpleging krijgen. De verdachte zou zijn leven laten leiden door het boek Genezing van tovenarij en het boze oog, een mystiek boek waarin staat hoe je je tegen allerlei kwaad in de wereld kan beschermen. Gedragsdeskundigen spreken van schizofrenie of een andere paranoïde stoornis. De kans op herhaling schatten ze hoog in, zeker omdat de man zich niet wil laten behandelen.

Om die reden, zo zei Kerkhofs, kon ze ook geen lichtere behandeling eisen dan tbs met dwangverpleging. De uitspraak is 29 december.