Eis 1400 euro boete voor ongeluk met twee doden bij Oosterhout

Behalve de boete zou de man een rijverbod van drie maanden moeten krijgen en een schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan de ouders van een omgekomen vrouw.

De Fransen waren 's ochtends om 2.30 uur al vertrokken vanuit Parijs voor een dagje Amsterdam. Aan het begin van de avond gingen ze weer terug. De verdachte zou rijden. De rest viel al snel in slaap. Mogelijk is ook de bestuurder in slaap gevallen toen hij om 19.48 uur met zijn linkerwielen in de berm terechtkwam. Na een ruk aan het stuur vloog de auto naar de andere kant, kwam ook daar tegen de vangrail en vloog over de kop. Twee vrienden kwamen om.

Bij het politieonderzoek is niet gebleken dat hij te hard had gereden. Ook zaten er geen sporen van drugs en alcohol in z'n bloed. Voor de officier betekende dat dat hij niet kon bewijzen dat de man zo onvoorzichtig reed dat hij schuld had aan het ongeluk. Wel vond hij dat de Fransman zich had schuldig gemaakt aan het veroorzaken van gevaar op de weg. Maar daarvoor zijn de straffen ook veel lager.

De verdachte was niet aanwezig in de rechtszaal, wel de ouders van de omgekomen vrouw. Voor hen kan de man niet genoeg straf krijgen. De vader zei dat hij de man één keer had gebeld. Toen zou hij hebben gezegd dat hij ook in slaap was gevallen, verbrak de verbinding en blokkeerde verder contact.

De uitspraak is op 22 november.