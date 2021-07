Eindelijk zit de stekker in het Zwaluwse zonnedak: ‘Geen kwestie van even een knop omzetten’

Sinds april liggen er 204 zonnepanelen van energiecoöperatie Opgewekt Drimmelen op het dak van de schuur van melkveebedrijf Koorevaar in Lage Zwaluwe. De aansluiting van deze zonnepanelen op het energienet liep echter behoorlijk wat vertraging op. ,,Het is geen kwestie van even een knop omzetten”, zegt Camiel Wieme van Opgewekt Drimmelen.