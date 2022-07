Eindelijk ‘witte rook’ in Geertruidenberg: coalitieakkoord én drie nieuwe wethouders

Binnenkijken bij... Van wandelaars tot zakenmen­sen: iedereen is welkom in de B&B van Henriet en Albert

DONGEN - Geen plek zoals thuis. Bij sommige West-Brabanders kun je thuis slapen in hun bed and breakfasts. In deze zomerperiode gaan we langs bij enkele bijzondere plekken in de regio. Deze week: B&B Dongen. ,,Ineens had ik zoiets van: daar moeten geen auto’s inkomen, maar mensen.”

12:50