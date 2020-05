Eindelijk weer samen trimmen bij Scorpio: 'De oudjes gaan als veulentjes de wei in'

R ob Simons zegt vooral blij te zijn als hij ons allemaal weer om zich heen ziet. De trainer van Trimgroep 9 van Scorpio heeft zijn pupillen bijeen geroepen op de parkeerplaats van restaurant Het Paradijs aan de Bredaseweg in Oosterhout. ,,Voor iedere groep is er vanaf nu een andere verzamelplaats. Dit is de onze. En die is doorgegeven aan de gemeente", zo begint hij zijn praatje vooraf.

Samenkomen op de baan van Scorpio is er voorlopig niet bij. Het bos aan de overkant van de weg is een handigere speeltuin voor de groep van overwegend oudere lopers. Simons vermoeit zijn pupillen verder niet al te veel met coronaregels. ,,Je mag er vanuit gaan dat mensen hun verantwoording kennen", laat hij na afloop van de training weten. ,,Mensen die de algemene coronaregels niet al te nauw nemen, mag ik wegsturen van het bestuur. Maar van te voren als een boeman waarschuwen is niet mijn stijl."

Na een korte warming-up op het parkeerterrein worden we in groepjes richting het bos gestuurd. Naar een plek die iedereen wel kent. Onderweg wordt er vooral veel gekletst. Bijna iedereen blijkt de afgelopen maanden fanatiek te hebben gelopen. ,,Wel drie keer in de week", laat Kees weten. Maria bekent dat het alleen lopen haar eigenlijk beter bevalt. ,,Maar dit is fijn om elkaar weer eens te zien."

Ontsnapping uit de hel

Simons weet dat lopers het de afgelopen maanden van alle sporters nog het gemakkelijkst hebben gehad. Hij weet ook dat mensen worden geacht niet voor de 'fun' dingen te gaan doen. ,,Maar langzaamaan hebben we toch ook weer behoefte aan sociale contacten. Daarom vind ik dat dit nu kan."

Voor Regina was lopen de afgelopen periode haar ontsnapping uit de hel van homescholing, thuiswerken, baldadige kinderen en heel veel videovergaderingen. ,,Iedere zondag ging ik naar dit bos om er even van verlost te zijn."

Mirjam was ook aan huis gekluisterd, maar kon het niet opbrengen ook nog eens haar loopschoenen aan te trekken. ,,Door deze training kan ik dat weer wel. Dit is echt mijn sportavondje en die pakken ze me niet af." Als een van de weinigen geeft ze aan dat de groepstraining ongemakkelijk aanvoelt. ,,Ik ben het niet meer gewend dat mensen zo dicht bij komen."

Rob Simons heeft zijn training dermate aangepast dat de twintig in kleinere groepjes op afstand hun ding kunnen doen. Maar hij ziet ook dat mensen in hun enthousiasme elkaar soms tot op een meter naderen.

,,De volgende keer toch tussendoor wat meer die anderhalve meter benadrukken', neemt de trainer zich voor. We hebben in ieder geval meer bewegingsvrijheid dan voetballers in de Engelse Premier League, die net als ons deze week de training hebben hervat.

Iets of iemand aanraken is er deze avond in ieder geval niet bij. De training verloopt grotendeels ontspannen. ,,Ik snap dat mensen dit soort trainingen nog niet willen gaan opzoeken. Maar wie hier is, heeft die angst in ieder geval niet", denkt Simons.

Dat maakt wel dat hij ziet dat de volgende training op enkele punten bijgesteld moet worden. Zoals bij de laatste oefening waarin iedereen na het keerpunt voluit mag gaan. De iets langzamere lopers worden aan alle kanten voorbij gestoven. ,,Dat krijg je kennelijk als er een competitie-element bij komt. Moet ik de volgende keer anders doen."

Anderen in het bos

Zoals ook het moment dat onze groep de voorzitter van de club in het bos tegenkomt. Net wanneer de groep breeduit over het pad rent. ,,Dan blijkt dat wij onderling wel keurig die anderhalve meter respecteren, maar dat we vergeten dat er ook nog anderen in het bos lopen. Weer zo'n lesje voor de volgende keer."