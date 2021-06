Eindelijk weer op stap in Oosterhout: ‘Het is net of we hier vorige week nog waren’

De prikken van Janssen vliegen eruit in Breda: eindelijk weer leuke dingen doen in de zomer

25 juni BREDA - Met een vaccin van Janssen zorgeloos de zomer in. Voor veel jongeren is dat de belangrijkste reden om snel een prik te halen. ,,We hebben er anderhalf jaar op gewacht. Nu kunnen we weer leuke dingen doen.”