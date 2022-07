Eindelijk weer een groot feest in Molenschot: ‘Zoveel inwoners wilden meehelpen’

Groots spoorpro­ject in Rijen nog veel duurder: van 43 naar 75 miljoen euro

RIJEN - De kosten voor de nieuwe spoorzone in Rijen lopen veel hoger op dan verwacht. In totaal is bijna 75 miljoen euro nodig, waar in eerste instantie nog een bedrag van 43 miljoen euro was begroot. De gevolgen voor het omvangrijke project zijn nog onduidelijk.

22 juli