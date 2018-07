Eindelijk verkoeling voor basisschool de Schittering in Hooge Zwaluwe

De problemen van De Schittering dateren sinds de oplevering in 2010. Er is bezuinigd tijdens de bouw, zoveel is zeker. Over en weer was gesteggel over de verantwoordelijkheid. De gemeente had het bouwtoezicht naar het schoolbestuur overgeheveld. Partijen wezen naar elkaar als schuldige. Totdat de gemeente in 2016 onder druk van de raad besloot in te grijpen. Zij is tenslotte eindverantwoordelijk voor een goede huisvesting.