Eindelijk staat voormalige sekstent in Hulten te koop

RIJEN - Het heeft vijf jaar geduurd, maar nu kan de in 2014 aangekochte voormalige sekstent Badda Bing aan de Rijksweg 5 in Hulten officieel in de etalage. Dat zal geen anderhalf miljoen die het de gemeente gekost heeft opbrengen, maar in ieder geval is er een bestemmingsplan en weet een ondernemer waar hij aan begint.

Dat werd maandagavond duidelijk in de raadsvergadering van de gemeente Gilze en Rijen. Opmerkelijk is dat in de raad er bij elk onderwerp een duidelijke tweedeling is ontstaan tussen oppositie en coalitie. Was voorheen het streven om er zo veel mogelijk gezamenlijk uit te komen, met D66 en Groen Gilze en Rijen en de PvdA als oppositie is elk voorstel van de coalitie een bron van weerstand. En vice versa. En dus is de uitkomst van stemmingen op voorhand bekend.

Prijs

Zo ook met Badda Bing. De gemeente kocht het pand in 2014 omdat een motorclub belangstelling had om er een clubhuis van te maken. Sindsdien is er nooit serieuze belangstelling geweest, was de prijs die de koper wilde betalen te laag, was de buurt het niet eens, of de provincie of de gemeente of de vliegbasis ivm geluidszonering.

Nu is het voorstel om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat lichte horeca mogelijk is. Dat leidde tot instemmende reacties van de coalitiepartijen Gemeentebelang, Kern'75, CDA en VVD. ,,Het is gekocht tegen sociale ontwrichting. Nu moeten we het terug naar de markt brengen", stelde Ruud van Iersel van Kern'75. Het CDA sloot zich hierbij aan.

‘Gemiste kans’

Nee, vond Antonet Krol van D66. ,,De wethouder heeft een jaar lang enkel gefocust op lichte horeca. Dat is een gemiste kans.” Zij herhaalde uit de commissievergadering dat Ariane Zwarts ook met een wereldrestaurant in Tilburg op 500 meter afstand had moeten gaan praten. GGR miste een economische analyse. De PvdA vond dat het bestemmingsplan vastleggen op lichte horeca nu niet nodig was. ,,Parkeer het voorstel en zoek eerst een serieuze gegadigde.”

Hans Rutten van de VVD vond dat alles wel onderzocht was binnen de vele beperkingen voor deze locatie. ,,Als D66 zoveel alternatieven kent, noem er dan eens wat?” Antonet Krol zei op weg naar de vergadering wat bedacht te hebben. ,,Van datacenter, natuurcentrum. Of wellness, maar geen wellness-plus, want dat zat er al", kreeg ze de lachers op haar hand.

Geprikkeld

Wethouder Ariane Zwarts reageerde geprikkeld. ,,U doet alsof we ons huiswerk niet hebben gedaan. Er is bijna niets mogelijk op die plek. We doen nu recht aan omwonenden en de mogelijkheden die er zijn.” Op de voorstellen van D66 zei ze dat die op een bedrijventerrein hoorden. En zo werd het voorstel aangenomen dat er op de locatie Rijksweg 5 lichte horeca mogelijk is met 14 voor en zes tegen. En nu nog een koper.