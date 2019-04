Eindelijk schot in Centrumplan Rijen

In een recente uitspraak van de Raad van State is bepaald dat Lidl meer winkelvloeroppervlak moest krijgen dan de gemeente wilde toestaan. Door deze van 1200 naar 1500 te vergroten, werd hierover de vrede getekend. De totale grootte van het pand blijft wel gelijk. Met enkele 'kleine’ wijzigingen is daarmee het bestemmingsplan goedgekeurd.

Schop

Daarmee is een kardinale stap gezet richting realisatie van het centrumplan, een sinds lang gekoesterde wens waarvan de uitvoering telkens opnieuw vertraging opliep. De wethouder verwacht dat over 1,5 tot 2 jaar de schop de grond in gaat. ,,Eerst komen er tekeningen en goedkeuringen en dergelijke. Deze keer zou het moeten lukken.”

Koopappartementen

De Lidl moet letterlijk en figuurlijk het centrumplan mede dragen. De huidige vestiging gaat dicht en krijgt dus onderdak in de nieuwbouw tegenover het Wilhelminaplein aan de achterzijde van het nieuwe complex. Bovenop komen koopappartementen in de hogere categorie. Hoeveel is nog niet helemaal uitgetekend. Er komt een flinke parkeerplaats. Aan de voorzijde van het complex is ruimte voor horeca en detailhandel.

Opvolger

,,We zijn nu in gesprek met een projectontwikkelaar", zegt wethouder Rolp Dols. Hij hoopt nog een handtekening te kunnen zetten onder een intentieverklaring voor zijn vertrek naar Tilburg. ,,Anders wordt het mijn opvolger. Het is veel belangrijker dat het een goed document is. In de overeenkomst staan de spelregels, onder meer over de tijd waarbinnen de ontwikkelaar zijn plan klaar moet hebben. Eigenlijk net als met het centrumplan in Gilze.”

Miljoenen