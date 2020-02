Eindelijk groen licht voor Bromtol, werk kan in september beginnen

Oosterhout: 750 vogelhuis­jes tegen eikenpro­ces­sie­rups

18 februari OOSTERHOUT - Oosterhout gaat 500 vogelhuisjes in gemeentebomen plaatsen, in strijd tegen de eikenprocessierups. Ook worden 250 gratis vogelhuisjes beschikbaar gesteld voor inwoners. De huisjes moeten de koolmees trekken, die tientallen rupsen per dag eet.