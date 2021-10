Eindelijk een plek voor jongeren in Gilze en Rijen: ‘We willen gewoon chillen zonder gezeik’

Fietsster in kritieke toestand na aanrijding, zoektocht naar betrokken bromfiet­ser

21 oktober RAAMSDONKSVEER - Bij een ongeluk op de Maasdijk in Raamsdonksveer is naar nu blijkt dinsdag een 55-jarige fietsster ernstig gewond geraakt. Haar toestand is kritiek. De politie laat dit donderdagavond weten, omdat gezocht wordt naar de betrokken bromfietser.