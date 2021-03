Eindelijk een kookboek voor mensen met slikproblemen: ‘Een gepureerd appeltaartje smaakt zoveel lekkerder als het er ook zo uitziet’

Gilze heeft na drie maanden weer een Geldmaat, superbevei­ligd in De Schakel

2 maart GILZE - Inwoners van Gilze hoeven niet meer naar Tilburg of Breda om geld op te nemen of te storten. In cc De Schakel is de nieuwe Geldmaat deze dinsdagochtend in gebruik genomen. ,,Mensen stonden gisteren al in de rij, want beloofd was dat de automaat er begin maart zou zijn”, zegt directeur Ingrid Langen van De Schakel.