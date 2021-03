Eindelijk, de handen gaan uit de mouwen in Raamsdonk: opknapbeurt Adrianusgebouw van start

bij de rechter Huub (52): ‘Jij bepaalt niet wanneer ik het huis uit ga’, maar woont inmiddels wel bij zijn vader

1 maart BREDA - Wanneer is het voor kinderen het juiste moment om het huis uit te gaan? In het geval van Huub B. (52) uit Geertruidenberg lag dat moment waarschijnlijk ruime tijd vóór hij in november vorig jaar daadwerkelijk zijn spullen pakte en vertrok. De vraag of dat vertrek zonder slag of stoot gebeurde, staat centraal op de zitting waar Huub zich deze middag moet verantwoorden.