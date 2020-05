Einde dreigt voor The White Boys: ‘Te weinig leden over om club te laten voortbestaan’

Kunst­gras-kerkhoven: ‘TUF is echt niet de enige dumpplaats in Nederland van afgedankte matten’

10:21 Na lang juridisch getouwtrek is deze week eindelijk begonnen met het opruimen van de enorme berg aan afgedankte kunstgrasmatten bij TUF in Dongen. Maar volgens insiders is daarmee het probleem niet opgelost. ,,We moeten écht niet denken dat dit het enige kunstgras-kerkhof in Nederland is.’’