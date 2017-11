Einde aan wildparkeren van fietsen bij busstation in Oosterhout

De wethouder kondigde in maart al aan boetes te gaan uitdelen. Alleen moesten eerst de gemeenteregels nog gewijzigd worden. Dat is nu dus, na enige vertraging, gebeurd. ,,Het foutparken zorgt voor een slordig beeld, en risico op overlast voor de busreizigers'', motiveert het bestuur het verbod.



De tweelaagse stalling biedt ruimte voor driehonderd fietsen. Volgens de gemeente blijkt uit tellingen dat dat voldoende moet zijn. Het probleem zit 'm in de bovenste rekken van de stallingen; die worden maar weinig gebruikt. Gebruikers kunnen er niet bij of zijn gemakzuchtig. De stalling kan volgens de gemeente niet aangepast worden; er is simpelweg niet meer ruimte op het station.