Eigenwijze man krabt snel bevroren voorruit bij zien politie, maar is te laat: 700 euro boete

De Roemeen reed dinsdagnacht rond halfvier over de Centraleweg in Geertruidenberg, op een nogal gevaarlijke wijze. De voorruit van zijn auto bleek geheel bedekt met een laag ijs.

Geen rijbewijs

Buiten het feit dat de voorruit niet ijsvrij was gemaakt, bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Ook reed hij met een verlopen kentekenplaat, reed hij met vier gladde banden en was zijn achterverlichting stuk.