Eigenaren sluiten met pijn in hart Dongens restaurant: ‘We hebben onze droom niet kunnen voortzetten’

„Het doet zeer”, zegt Jeroen Trommelen over de sluiting van Dongens Genieten. Alleen dit weekend kunnen er nog gasten terecht om te gaan uiteten. Het is volgeboekt. Op de Facebookpagina staan al meer dan tweehonderdvijftig reacties op het bericht dat de zaak sluit. Het geeft aan hoe populair het restaurant is geworden, nadat Trommelen en Van Hees het 3,5 jaar geleden overnamen.