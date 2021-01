Eigenaar wil woningen op Hamo-terrein in Oosterhout

Yves de Boer neemt stokje over bij Biënnale

11 januari OOSTERHOUT - Yves de Boer is de nieuwe voorzitter van de Stichting Kunst in de Heilige Driehoek, verantwoordelijk voor de Oosterhoutse kunstmanifestatie Biënnale. Hij neemt het stokje over van Cock Gorisse. Zij stopt als bestuurslid, maar blijft wel als adviseur betrokken.