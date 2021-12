Eigenaar Syrische supermarkt zet kleurrijke kratten toch weer buiten, ondanks ultimatum bewoners dat afloopt

Manegehou­ders keihard geraakt door nieuwe maatrege­len, maar het licht brandt nog

OOSTEIND - Hoewel alle amateursport op basis van de laatste coronamaatregelen na vijf uur ’s middags is geschrapt, brandt het licht in de maneges. In ‘de bak’ worden figuren gemaakt, springoefeningen gedaan en rondjes gereden. Niet oogluikend, maar met de volle instemming van de beleidmakers.

5 december