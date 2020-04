Eigenaar privésauna Oosterhout stomverbaasd dat hij moet sluiten: ‘Wij zijn geen parenclub’

OOSTERHOUT - De eigenaar van privésauna Intense in Oosterhout is stomverbaasd. Terwijl bezoekers vrijdagavond nog zaten te genieten in zijn accommodatie, kwam de politie langs om de boel op slot te gooien. En dat terwijl volgens de eigenaar alle coronamaatregelen van het RIVM netjes werden nageleefd.

Hij snapt er werkelijk niks van. ,,Afgelopen week heb ik nog goed contact gehad met de handhavers en was er geen wolkje aan de lucht”, vertelt de eigenaar van Intense die liever niet met naam genoemd wordt. ,,Nu moet ik ineens dicht en dat frustreert nogal.”

Sauna's zijn natuurlijk al even op slot, maar voor privésauna's ligt dat net wat anders, weet de Intense-eigenaar. Sterker nog: hij mailde de overheid eerder al met de vraag of hij mocht openblijven. Toen kreeg hij nog toestemming, blijkt uit een mailwisseling die deze krant heeft ingezien.

Toestemming

In het bericht staat dat privésauna's open kunnen blijven als het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden en er geen sprake is van groepsvorming. De eigenaar verklaart dat hij zich daaraan heeft gehouden en dat hij daarvoor ook al de nodige hygiënemaatregelen had genomen. ,,Wij planden minder afspraken in zodat we langer de tijd hadden om alles te desinfecteren.”

Toch mochten die goedbedoelde maatregelen niet baten en sloten agenten de tent in samenwerking met de gemeente. De eigenaar denkt wel te weten waarom hij nu toch ineens moest sluiten. ,,Agenten en andere mensen weten nog steeds niet wat een privésauna is en denken aan een parenclub of zoiets. Maar dat zijn we absoluut niet. Het is hetzelfde als een gewone sauna, maar dan heb je alle faciliteiten voor jezelf”, legt hij uit.

Grote consequenties

Het risico om besmet te raken in een privésauna is volgens hem dan ook nihil. ,,Je kunt hier haast geen contact hebben met iemand anders dan je partner”, zegt hij. Toch wil de eigenaar benadrukken dat hij ernst van het coronavirus echt wel inziet. ,,Als wij vooraf bericht hadden gekregen dat we zouden moeten sluiten, dan hadden we dat gedaan. Maar wij hebben gewoon toestemming gekregen om open te blijven. Dit heeft grote consequenties voor mij als kleine ondernemer.”