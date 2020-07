Eigenaar Amercentrale: ‘Genuanceerd advies SER over biomassa’

Brandje in Klooster­hoe­ve snel geblust

7 juli RAAMSDONKSVEER - Bij een klein brandje in een slaapkamer in de Kloosterhoeve aan de Kloosterweg in Raamsdonksveer is dinsdagavond rond 18.30 uur iemand lichtgewond geraakt. Het slachtoffer heeft rook ingeademd.