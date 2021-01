‘Eigen’ zonnepanelen voor inwoners Geertruidenberg

Mogelijk toch een zorgclus­ter bij nieuwbouw­pro­ject in Molenschot

9 januari MOLENSCHOT - Er komt toch een zorgcomplexje met 18 tot 24 woningen in Molenschot. De ontwikkelaars voor een plan van 89 woningen hebben dit weer in het plan opgenomen. Gekeken wordt of en hoe snel de wijk komt. De werkgroep Zorg voor zorg die al zes jaar ijvert voor een soort ‘knarrenhof’ hoopt dat er vaart in komt. ,,Ouderen worden nu gesplitst en moeten soms ver weg.”