Eigen auto is een ‘superoplossing’ voor Daphne

RAAMSDONKSVEER - Precies tien jaar geleden maakten we een rondvlucht met de 8-jarige Daphne, die aan een progressieve spierziekte lijdt. Een droom kwam uit. Hoe gaat het nu met haar? We zochten haar opnieuw op.

Daphne de Meijer kan zich de drie kwartier durende rondvlucht uit 2008 nog wel herinneren. Vertrokken vanaf (toen nog) vliegveld Seppe in Bosschenhoofd zagen we uiteindelijk haar eigen huis in Raamsdonksveer onder ons.

Heel helder staat het haar niet meer voor de geest, “maar wel dat ik in de stoel werd gezet door papa.” De vlucht werd toen mogelijk gemaakt door Rotary, dat zieke kinderen een bijzondere dag wilde bezorgen waarop hun dromen uitkwamen.

Hoewel er nog heel veel volgden, ben ik als verslaggever deze opdracht ook nooit vergeten. Het antwoord op mijn eerste vraag hakte er al meteen in. “Waarom wil je zo graag vliegen?”, opende ik. Antwoord: “Omdat ik hoog in de wolken dicht bij Meike ben, mijn vriendinnetje dat is overleden en dat dezelfde ziekte had als ik.”

Slikken

Oef. Het kwam er vloeiend uit, maar ik moest drie keer slikken voor ik verder kon. Daphne, nu 18 jaar, heeft Spinale Musculaire Atrofie, een progressieve spierziekte met onzekere perspectieven. Daphne zit al haar hele leven in een rolstoel en kan door haar zwakke spierkracht niet lopen. Ik vroeg vader Cor in 2008 wat haar perspectieven waren en hoe oud ze zou kunnen worden. “Die zijn onzeker, dat weten we niet”, was het realistische antwoord.

Volledig scherm Zomer 2008: Cor de Meijer installeert Daphne in de Cessna voor de rondvlucht. © ROBERT VAN DEN BERGE

Deze zomer vroeg ik me af hoe het met haar gaat. Is de ziekte erger geworden? Is ze zelfstandig? En: wat zijn haar dromen?

Perspectief

Tien jaar na die vlucht zit ik tegenover een zelfbewuste jonge vrouw die in het laatste jaar van de opleiding directiesecretaresse/management assistente zit op het Florijn College in Breda. De spierziekte heeft zich de laatste twee jaar redelijk gestabiliseerd, vertelt ze, “al blijft het perspectief onzeker”.

Haar spieren worden op dit moment niet zwakker. “Maar dat moet ik wel onderhouden, want wat weg is, is weg. Daarom heb ik elke week fysiotherapie. Onder meer zwemmen, want in het water kan ik wel lopen.”

Zie hieronder een videoverslagje uit 2008.

En daarna? “Wil ik graag een andere studie gaan doen, ik ben toe aan iets nieuws”, zegt ze. “Waarschijnlijk iets met planning/organisatie of evenementenorganisatie. Dat is vooral werken met computers en praten, en dat gaat me goed af. Ik kijk eerst naar wat ik leuk vind en niet naar wat ik niet kan.”

Nederlands team

Daphne speelt sinds enige tijd rolstoelhockey, waarmee ze zelfs het Nederlands team haalde. Via een crowdfundingsactie om een nieuwe sportstoel te kopen werd vorig jaar binnen een paar maanden 20.000 euro opgehaald. Ze speelt met een T-stick, een kunststof verlengstuk in de vorm van een T aan de onderkant van haar rolstoel, omdat ze onvoldoende spierkracht heeft om met een handstick te spelen.

Voor het afgelopen maand in Italië gespeelde WK viel Daphne net buiten de selectie, “maar ik ben nog jong. Rolstoelhockey is heel goed voor me, ik vind het leuk en ben na afloop vooral mentaal moe.”

Zelf rijden