Egel in put geduwd, kat in het water geslingerd: jongeren opgepakt in Raamsdonksveer

video + update Gewonde gevallen bij mishande­ling in woning in Oosterhout, vermoede­lijk geen schietpar­tij

26 november OOSTERHOUT - In een woning aan de Freesiastraat in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een 39-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. Hij vertelde tegen de politie dat meerdere personen tegen zijn hoofd hadden geslagen. Eerder werd gemeld dat er mogelijk geschoten is, maar de politie meldt nu dat het niet zeker is of dat is gebeurd.