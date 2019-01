Eetwinkel in Geertruidenberg doet plastic in de ban

,,Waarom wachten tot 2021, als het verbod op wegwerpplastic van kracht wordt?”, vindt mede-eigenaar Antoine van Vugt. ,,En dan nog gaat het hoofdzakelijk over rietjes; je kunt toch veel verder gaan".



Zijn ergernis over het vele plastic afval in de natuur, gaf bij Van Vugt de doorslag. ,,Bovendien heb ik altijd de drang gehad om ons als zaak te onderscheiden, legt hij uit. ,,Wij waren lang geleden de eerste met een video-automaat in de zaak. Ook met het verbannen van plastic lopen wij graag voorop, dus we pakken het in een keer goed aan. ”



De frietzaak op het Schonckplein is al 18 jaar een begrip in Geertruidenberg. Vorig jaar sloot Van Vugt zich met zijn compagnon aan bij de formule van de Eetwinkels, met 19 filialen. Met de overstap naar eco-verpakkingen dient het Bergse filiaal voor hen als pilot.