Eerste vliegende auto ter wereld kost 499.000 euro en werd ontwikkeld in Raamsdonksveer

VideoUTRECHT/RAAMSDONKSVEER - In het Utrechtse winkelcentrum The Wall was zaterdag een vliegende auto te bezichtigen. Bezoekers zijn onder de indruk van de PAL-V. Het voertuig werd ontwikkeld in Raamsdonksveer.

Het gelijknamige Nederlandse bedrijf gaat de auto en vliegtuig in één vanaf volgend jaar bouwen en leveren aan klanten. Zaterdag was de vliegende auto in The Wall bekijken, als onderdeel van een auto-evenement.

Sportauto

Een deel van de toeschouwers is speciaal voor de PAL-V naar Utrecht gekomen. Anderen stuiten er bij toeval op en kijken met grote interesse naar het voertuig, dat enigszins doet lijken op een sportauto. Volgens marketingdirecteur Marco van den Bosch is PAL-V de eerste vliegende auto die op de commerciële markt komt, nadat de auto-industrie er al honderd jaar aan heeft gewerkt.

Kijken mag vandaag, er in zitten niet. Bezoekers tonen zich onder de indruk. ,,Een geweldig voertuig'', oordeelt Jan van der Stoel uit Woerden. ,,Ik ben naar mijn werk zeker wel een uur onderweg met de auto. Dit kan bijdragen aan het oplossen van de fileproblemen in Nederland. Er wordt al zo lang gewerkt aan de ontwikkeling van zo'n autovliegtuig, dus dit is echt gaaf.''

Volledig scherm Het is de eerste vliegende auto ter wereld. © Sander Optendrees

Benzine

Het prijskaartje van de PAL-V is 499.000 euro. De bestuurder heeft een vliegbrevet nodig. Er gaat gewoon Euro95 benzine in, het vliegbereik met een volle tank is ongeveer 400 kilometer. Op de weg is een snelheid van 160 kilometer nodig, in de lucht iets meer. De transformatie van auto naar vliegtoestel en ­ andersom neemt zo'n vijf minuten in beslag. Het voertuig heeft een startbaan van ongeveer 180 meter nodig om op te stijgen. Daar zijn volgens marketingdirecteur Van den Bosch veldjes aan de rand van steden voor nodig, zodat de laatste kilometers over de weg worden afgelegd. ,,Niemand zit te wachten op vliegverkeer in steden.''

Wie in The Wall een formulier invult met vragen, maakt kans op een van de drie vluchten in een gyrocopter bij Breda, die hebben gediend als prototype voor de vliegende auto. De aanschafprijs is wel een dingetje, lacht Annet de Vries uit Bilthoven. ,,Het wordt nog even sparen. Maar ik neem aan dat de prijs in de loop van de tijd wel naar beneden zal gaan.'' Haar dochter Sophie ziet zichzelf er al mee naar school gaan, in plaats van de fiets. ,,Dan kom ik nooit te laat.''

De vliegende auto is ook buiten het budget van de gepensioneerde Nico Pot uit Wijk bij Duurstede. En dat komt goed uit, want hij kan niet bedenken waar hij de PAL-V voor nodig zou hebben. ,,Als het kan, rijd ik alles onder de vijftig kilometer op de fiets. De auto gebruik ik bijna alleen voor de caravan.'' Hij ziet ook praktische bezwaren. ,,Waar zou je moeten opstijgen? Misschien moeten ze carpoolplaatsen ombouwen.''

Vliegen in de PAL-V mag nu nog niet; er wordt gewacht op goedkeuring van de overheid om te mogen rijden en vliegen. Als dat is gebeurd, worden vanaf 2019 negentig exemplaren gemaakt. PAL-V zegt al enkele tientallen vliegende auto's te hebben verkocht.