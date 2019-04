Eerste schep zand voor ‘vrije’ Riethorst: ‘Bewoners de wijk in’

GEERTRUIDENBERG - Medewerkers en kliënten schepten dinsdag het eerste stukje zand voor de bouw van het verpleeghuis waar zij in 2020 in alle vrijheid kunnen gaan wonen. De nieuwe Riethorst in Geertruidenberg wordt een uniek stukje zorg in Nederland. ,,De bewoners kunnen de wijk in".