Eerste ritje AutoMaatje in Oosterhout: 'Wat een leuk mens!'

OOSTERHOUT - ,,Zo ik zit, de stok is binnen. We kunnen'', zegt Sjan Adriaansen (83). Ze heeft zojuist plaatsgenomen in de auto van Rinie van Dijk (53). De twee hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. En nu gaat Van Dijk haar plaatsgenoot naar activiteitencentrum de Bunthoef brengen.

Het is het eerste tochtje van ANWB AutoMaatje. Een nieuw initiatief in Oosterhout waarbij inwoners ritjes rijden voor eenzame ouderen of mensen die slecht ter been zijn. Van Dijk is een van de twintig vrijwilligers die aan de slag gaat voor het project van de gemeente Oosterhout en Oosterhoutvoorelkaar. In de Bunthoef werd woensdagavond de start van AutoMaatje gevierd.

Gezondheidsproblemen

Quote Anders dan de deeltaxi gaan wij ook mee. Bijvoorbeeld als u een keer de stad in wilt voor een paar schoenen. Rinie van Dijk, vrijwilliger AutoMaatje ,,Helaas heb ik vanwege gezondheidsproblemen geen werk meer. Ik heb nu een uitkering, waar ik graag iets voor terug doe'', vertelt Van Dijk als ze de straat van haar 'maatje' uitrijdt. ,,Je moet toch bezig blijven'', reageert Adriaansen. Van Dijk knikt. ,,Wat is er dan mooier dan dit? Ik maak af en toe al ritjes voor oudere buren. Wie weet hoe mobiel ik ben op die leeftijd, dan zou ik wat hulp ook fijn vinden.''



Adriaansen is voor het ritje opgegeven. ,,Maar dit is dus nieuw?'', vraagt ze als Van Dijk voor een verkeerslicht stopt. ,,Het gaat nu van start. U kunt twee dagen van te voren bellen. Anders dan de deeltaxi gaan wij ook mee. Bijvoorbeeld als u een keer de stad in wilt voor een paar schoenen. Of als u naar de dokter moet. U betaalt ons alleen 30 cent per kilometer.'' ,,O, nou mooier kan het eigenlijk niet'', zegt Adriaansen opgewekt. ,,In het ziekenhuis zijn de gangen zo lang, dat kan ik eigenlijk niet alleen. En mijn zoon doet al zo veel voor me.''

Praatje

Bij de Bunthoef staan ondertussen de overige chauffeurs en andere betrokkenen klaar om de twee feestelijk te ontvangen. Van Dijk zet na tien minuutjes rijden haar auto voor het activiteitencentrum stil. Wethouder Marian Witte en haar 'automaatje' Jopie Fransen (86) komen even later aan. Voor de aftrap van het project maakte ook de wethouder een tochtje.

Witte: ,,Het draait bij AutoMaatje vooral ook om het praatje. Nou dat gebeurde bij ons vanzelf. We vergaten zelfs om weg te rijden! Jopie moest me op de tijd wijzen.'' Of de wethouder een beetje goed reed? De 86-jarige Oosterhoutse lacht. ,,Ik heb absoluut geen klagen. Gezellig was het ook ja, het zou best kunnen dat ik dit nog eens doe.'' Ook voor Adriaansen is het eerste ritje geslaagd. ,,Ik vond het wel spannend, het is allemaal nieuw. Maar wat is Rinie een leuk mens!''