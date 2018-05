Eerste Oosterhoutse zusterwijn bijna klaar: 'Ik heb stiekem al geproefd'

Code oranje: geen avondvier­daag­se in Breda, Et­ten-Leur en Zevenber­gen

17:55 De avondvierdaagse in meerdere steden gaat vanavond niet door. In Geertruidenberg, Etten-Leur, Woensdrecht, Teteringen, Willemstad, Zevenbergen en Fijnaart is de tocht afgelast. In Breda gaat de vierdaagse in de wijken Ginneken, Princenhage en Haagse Beemden niet door.