Eerste druivenoogst op Sint-Catharinadal in Oosterhout

Vanochtend hebben de zusters nog gebeden voor een goede oogst en goed weer voor de vrijwilligers. 'Het is geweldig dat zoveel mensen ons bijstaan en bezoeken.'



'Vanochtend om 8.00 uur zijn we al begonnen', vertelt Cees van Dongen, coördinator veiligheid en toezicht. 'Het is prachtig om hier de zon te zien opkomen.' Dimphie van Leijsen (56) uit Rijen helpt ook mee. 'Heerlijk in deze rust buiten met je handen werken en andere mensen ontmoeten. Je voelt je hier gelijk helemaal zen.' Ze groeide op in de Leijsenstraat. 'Ik kwam hier binnen en had gelijk jeugdsentiment. Met de kinderen uit de buurt vierden we carnaval bij de nonnetjes. Mooi om hier iets terug te doen voor de maatschappij.'



Het oogsten van de druiven luistert vrij nauw. 'Als we langer wachten krijg je door het vocht rot in de druiven', legt wijnkenner Marc Mulder uit. 'Eerder plukken kan ook weer niet, want dan is het fruit nog niet rijp. We willen voorkomen dat we de wijn moeten corrigeren met suiker of wijnsteenzuur.'