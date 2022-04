Eerste dag van Paaspop in Den Hout is zomers feestje: ‘Paaspop in Schijndel is er niets bij’

Eis 90 uur taakstraf voor vrouw die ongeluk met kind (4) in Werkendam veroorzaak­te

BREDA\WERKENDAM – In de rechtbank in Breda zaten dinsdag eigenlijk alleen maar gebroken betrokkenen. De ouders van het 4-jarige meisje dat heel zwaar gewond raakte bij een ongeluk in de Reeweg in Werkendam.

12 april