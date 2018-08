Zes jaar na de start van de Jacobushoeve in Dorst, breidt Bas van Abeelen zijn horeca-activiteiten uit. Hij blaast restaurant Den Hespel in Dongen nieuw leven in.

“Dat moet je proeven. Echt, dat is hoe een worstenbroodje eruit moet zien. Worst van boer Verkooijen uit Oosteind.” En Bas van Abeelen neemt een ferme hap. Net als de verslaggever en fotograaf. “Enne? Je bijt niet in een hap lucht, hè?”glundert hij. We geven hem gelijk.

Gehaktbal

Of het nu om een worstenbroodje gaat, een gehaktbal , spareribs of een stuk appeltaart. Wat Abeelen zijn klanten voorzet, moet van kwaliteit zijn. En het liefst gebruikt hij producten van producenten in de buurt. “Laatst zat ik ergens op een terras, waar ik 14 euro betaalde voor twee cappuccino en appeltaart. Huisgemaakte appeltaart stond er op de kaart. Pfff, huisgemaakt, het was appelmoestaart, die ook nog eens half bevroren was. Dat kan echt niet. ”

Bas van Abeelen (34) is eigenaar van de Jacobushoeve in het buitengebied van Dorst, tussen de natuurgebieden de Duiventoren en Seterse bossen. Daar aan de Steenovensebaan heeft hij in zes jaar tijd een florerend horecabedrijf uit de grond gestampt, waar een hapje eten, een biertje drinken of ijsje consumeren samen gaan met lekker buiten zijn en waar kinderen zich kunnen verpozen in speeltuin of maïsdoolhof. Een trouwerij, een uitvaart, bijeenkomsten van bedrijven, bij Jacobushoeve is het allemaal mogelijk. “Mijn motto is: kan niet bestaat niet.”

Kopje koffie

Binnenkort breidt hij zijn activiteiten hemelsbreed 500 meter uit, nu hij het acht jaar geleden afgebrande café Den Hespel aan het Hespelpad in Dongen nieuw leven inblaast. “Eind september gaan we daar open.”

Bij de Jacobushoeve is het aan het begin van deze maandagmiddag nog rustig. Enkele bezoekers drinken er een kopje koffie. Van Abeelen: “Had je gisteren moeten komen. Toen hadden we ’s avonds 150 eters. Om half vijf de eerste, om 19.00 uur de tweede shift. Op drukke zondagen komen zes- tot zevenhonderd mensen voor een ijsje. Staat er een file hier.”

Restaureren



In 1992 kocht de familie Van Abeelen de boerderij uit het jaar 1800 om hem daarna volledig te restaureren. Vader Jack overleed twaalf jaar geleden plotseling, waarna zoon Bas, diploma hogere hotelschool op zak, uiteindelijk besloot om de Jacobushoeve te gaan exploiteren. Zijn vader had plannen om er 300 koeien te gaan houden. Maar daar besloot Bas na zijn overlijden van af te zien.”We hebben nu vijftig koeien, roodbont vleesvee. Die beesten hebben hier enorm de ruimte.” Ze zijn er niet voor de melk, maar elk jaar wordt er een aantal geslacht. ”Dan bieden we vleespakketten aan van de dikbillen. Zodra we bekendmaken dat we die pakketten weer gaan verkopen, zijn ze binnen een dag verkocht.”

IJs

En dan dat ijs van de Jacobushoeve. De trots van de Jacobushoeve. Ambachtelijk, op traditionele Italiaanse wijze gemaakt roomijs in zeven verschillende smaken. Dat ijs maken begon als een hobby, vertelt Van Abeelen. Nu zijn de dozen ijs niet meer aan te slepen. “En we gebruiken alleen biologische producten. De melk van boer Dankers en het fruit van boer Peeters uit Rijen. We verkopen ons ijs inmiddels aan zo’n twintig restaurants.”

Van Abeelen geniet van zijn werk, zeven dagen in de week. “Het voelt niet als werk, het is gewoon mijn hobby. Iedere dag is anders.” Die bevlogenheid probeert hij ook over te brengen op zijn personeel; 35 medewerkers van wie het merendeel parttimer. “Ik geloof in de filosofie dat als ik goed ben voor mijn mensen, dan zijn zij goed voor de gasten.”

Speeltuin

Nu is hij bezig met de werving van personeel voor Den Hespel, het restaurant in Dongen, bij de Duiventoren, dat in september 2010 volledig door brand werd verwoest. “Uit wat ik hierover post op Facebook merk ik dat heel veel mensen, vooral uit Dongen zelf, het geweldig vinden dat Den Hespel weer opengaat. Ook de speeltuin komt terug, zij het een kleinere en minder gevaarlijke als die van destijds.” Van Abeelen heeft er vertrouwen in. “Den Hespel ligt wat mij betreft echt op een A-locatie. Vlakbij wandelgebied Duiventoren, de golfbaan, het bedrijventerrein. Dat moet goed komen, zeker omdat we ook de spareribs terug op de kaart zetten waar Den Hespel destijds om bekend stond.”



Boeren Fair