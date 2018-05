'Eerbetoon aan mensen die met kanker werken'

'Soort schuldgevoel'

Op 20 april is hij vertrokken vanuit het plaatsje Cidade in Portugal. Martina rijdt met een camper achter hem aan. De eerste duizend kilometer reed een goede vriendin, Gaby Knap, mee in een tweede camper.

'Hij was nooit zo sportief'

Dochter Minou Warbroek (29) uit Breda is ontzettend trots. ,,Hij was nooit zo sportief. Sinds hij dit idee kreeg, heeft hij een personal trainer in de arm genomen. Vol toewijding is hij diverse sporten gaan beoefenen om fit te worden. Eind maart had Martina haar laatste immunotherapie. Even daarna zijn ze vertrokken.”