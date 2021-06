Eenzijdig ongeval in Oosterhout: automobiliste lichtgewond

Man (24) uit Roosendaal doet alsof hij getuige is van brand, maar blijkt aanstich­ter te zijn

18 juni ROOSENDAAL/OOSTERHOUT - De brandweer rukte in de nacht van donderdag op vrijdag uit voor meerdere brandjes in Roosendaal en Oosterhout. Voor de branden in Roosendaal is diezelfde nacht een 24-jarige Roosendaler aangehouden, nadat hij deed alsof hij een getuige was.