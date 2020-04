Eenmalige cadeaubon voor Oosterhoutse mantelzorgers

Quote Ik zie dat veel mantelzor­gers het in deze tijd extra zwaar hebben.” Hannie Broekhoven, Raadslid Gezond Burger Verstand De cadeaubon kan alleen bij lokale ondernemers besteed worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het idee is afkomstig van raadslid Hannie Broekhoven (Gezond Burger Verstand): ,,Ik denk er altijd aan hoe ik mensen tegemoet kan komen. Ik zie dat veel mantelzorgers het in deze tijd extra zwaar hebben. Het is altijd al zwaar, maar in deze coronatijd kost het nog meer energie om hulpbehoevenden te helpen. Daarom dacht ik aan een cadeaubon. En omdat hij bij lokale ondernemers besteed moet worden, verdienen zij er ook iets aan.”

Ondernemers kunnen de steun goed gebruiken

Er was woensdagavond brede steun in de gemeenteraad voor het idee dat in een motie was verwerkt. De motie werd ingediend door GBV, GroenLinks, Groen Brabant en Gemeentebelangen en kreeg steun van alle partijen. Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks): ,,Het is een steuntje in de rug zowel voor mantelzorgers als voor ondernemers.” Sander Mulders (VVD): ,,De geplande bijeenkomst voor mantelzorgers gaat niet door. Ondernemers kunnen de steun goed gebruiken.” Wethouder Clèmens Piena (Wmo) is blij met de motie: ,,We gaan dit met veel plezier uitvoeren.”

Zorgvrager beslist

Mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor een cadeaubon moeten aan een paar voorwaarden voldoen. In de motie staat: ‘Er moet sprake zijn van intensieve zorg, van minimaal acht uur per week, structureel van aard en minimaal drie maanden. De zorgvrager is woonachtig in de gemeente Oosterhout. De zorgvrager beslist welke mantelzorgers dit bedrag krijgen.’ Het is nog niet bekend wanneer de cadeaubon beschikbaar is en hoe hij aangevraagd moet worden.

Een jaar geleden geschrapt

De eenmalige terugkeer van de mantelzorgvergoeding is het gevolg van de coronacrisis. De vergoeding is een jaar geleden geschrapt. Er is in 2019 flink bezuinigd op de Wmo, omdat de zorgkosten blijven stijgen. Het schrappen van de mantelzorgvergoeding van destijds 200 euro per persoon leverde een besparing op van 150.000 euro. Aangezien de bijeenkomst voor mantelzorgers dit jaar als gevolg van de coronacrisis ook niet door gaat, wordt een deel van het activiteitengeld niet aangesproken. Jaarlijks is 65.000 euro beschikbaar voor activiteiten voor mantelzorgers.

