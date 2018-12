Een zwemdiploma voor Emma ondanks Q-koorts: het kon dus tóch

Met het grootste gemak dook Emma gisteren het water in. Een half uur later had ze haar zwemdiploma op zak. En toch was dat bijzonder.

De 7-jarige Emma van der Pluijm uit Hank heeft haar zwemdiploma. Iets dat haar ouders René en Angela nooit voor mogelijk hadden gehouden. Maar het is gelukt. ,,Ik ben supertrots'', zegt Emma's moeder.

Het meisje, dat volgende maand haar achtste verjaardag viert, werd toen ze 3 jaar was door onbekende oorzaak besmet met het Q-koortsvirus. Niet alleen is ze heel snel vermoeid en prikkelbaar, maar er gaat ook geen dag voorbij dat Emma géén pijn heeft.

Quote Zwemles zit er gewoon niet in en drukke kinder­feest­jes ook niet Angela, Emma's moeder

‘Anders’

In een interview in april vertelde moeder Angela over de ziekte van haar dochter. Want Emma weet dat ze 'anders' is. 'Bijzonder' probeerde Angela haar dochter wel eens wijs te maken, om het leed wat te verzachten. ,,Mama, ik wil niet bijzonder, maar gewoon zijn'', zei het meisje daar zelf over. Ze wil 'gewoon' met vriendinnetjes gaan zwemmen in de Kurenpolder. ,,Maar zwemles zit er gewoon niet in. En drukke kinderfeestjes ook niet.''

Directeur Rob Koster van het Caribabad in Gorinchem las het en wilde wat doen. ,,Niet om leuk in de krant te komen, maar omdat we heel erg met haar begaan zijn en het mogelijk moest zijn om Emma te leren zwemmen.''

In juli had het blonde meisje haar eerste les bij juf Marleen, die een deel van haar eigen vakantie opofferde om Emma toch les te geven. In haar eigen tempo, een half uurtje tot drie kwartier per keer, afhankelijk van haar fitheid.

Zwemdiploma

In eerste instantie zat een echt zwemdiploma er niet in, simpelweg omdat Emma daarvoor de kracht niet had. Maar twee weken geleden spraken 'superjuffie' Marleen en Emma stiekem met elkaar, zonder dat mama daarvan wist. Emma had de afgelopen maanden zoveel kracht ontwikkeld dat het wél mogelijk was een echt diploma te halen.