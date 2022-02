Eén windvlaag en weg waren de daken in Dongen: ‘Destijds prutswerk afgeleverd’

Geertrui­den­berg ‘baalt’ van geklapte deal jachthaven: ‘Vervelend dat we met lege handen staan’

RAAMSDONK - De toekomst van jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk is onzeker nu de overname door EuroParcs afketst. ,,Vervelend dat dit de uitkomst is. Daar balen we van”, zegt wethouder Kevin van Oort van de gemeente Geertruidenberg.

15 februari