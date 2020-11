Een tunneltje onder de A58 mag best, maar dan moet Gilze en Rijen zelf dokken

In het coalitieprogramma staat onder meer het voornemen om fiets- en wandelpaden te verbeteren of realiseren in de gemeente Gilze en Rijen. Dat lukt aardig, meestal in samenwerking met de provincie en buurgemeenten. Zo is er de fietsallee tussen Alphen en Ulvenhout, komt er een snelfietsroute door de gemeente tussen Breda en Tilburg en een fietspad richting Riel.