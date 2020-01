Een synagoge in de kerk van Geertruidenberg

Nieuwe eigenaar voor recreatie­be­drijf De Belhamel in Lage Zwaluwe

11:22 LAGE ZWALUWE – De Belhamel in Lage Zwaluwe is verkocht. Per 1 mei zijn Klaas en Branka Veldhuis de nieuwe eigenaren van het recreatiebdrijf aan de Brugdam. Dat laat het bedrijf woensdag weten.