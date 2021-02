Een stempel als askruisje in coronatijd: ‘Strooien vinden wij een vieze bedoening’

Zwembad­kaart­jes voor jeugd worden de helft goedkoper

13 februari RAAMSDONKSVEER - Jongeren tot achttien jaar die dit jaar een duik nemen in de zwembaden in de gemeente Geertruidenberg betalen niet 4,60 maar 2,30 euro voor een kaartje. Een amendement met die strekking is donderdagavond met steun van nagenoeg de hele raad aangenomen. Alleen de VVD was tegen.