‘Een steekincident hier op de Katjeskelder? Echt? Joh! Niks van meegekregen!’

Biesbosch­be­wo­ners Ad en Merie hebben nooit last van de buren: ‘We wonen hier prachtig’

18 juli MOORDPLAAT - Geen irritant geluidsoverlast van andermans kinderen die te hard blèren, of van feestjes die tot diep in de nacht duren. Nooit gedoe met de buren, want die hebben ze niet. De familie van Bergeijk woont op een eiland in het hart van de Brabantse Biesbosch. ,,Het kost wat moeite om op school te komen.”