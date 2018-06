Een spoortunnel in Rijen kost 40 miljoen euro

De tunnel onder het spoor in het centrum van Rijen wordt een auto-te-gast tunnel. Het is een autoluwe onderdoorgang voor (brom)fietsers en bestemmingsverkeer, zodat Rijen-noord en -zuid verbonden blijven. Huizen moeten daarvoor wijken; met de bewoners wordt gesproken. Kosten: 40 miljoen, met overigens nog een 'gat' van elf miljoen.

Open tunnelbak

Hoe maak je de spoorwegovergang Julianastraat/Stationsstraat veiliger en geef je het station en de omgeving een nieuwe impuls? Die vragen worden beantwoord in een studie naar vijf opties. B en W kiezen nu voor een open tunnelbak, die eindigt net voor de Constance Gerlingsstraat en net voor de nieuwbouw aan de Karel Doormanstraat.

Voetgangers steken als alle plannen doorgaan straks niet meer over óp, maar onder het spoor. Veel veiliger.

Passagiers steken straks de rails niet meer over, maar bereiken het perron aan de overzijde via de onderdoorgang. Een plan dat met steun van ProRail, NS, provincie en het ministerie van Infrastructuur is uitgeplozen, onder aanvoering van oud-wethouder Willem Starreveld.

Grootste impact

In de nieuwe coalitie ontfermt Rolph Dols zich over de spoorzone. ,,Het is een van de grootste projecten ooit in de gemeente, in ieder geval met de grootste impact'', bevestigt de wethouder. De gevolgen voor Rijen zijn groot. Vooral aan de zuidzijde, waar nader onderzoek nog moet uitwijzen of woningen aan de westkant van de Julianastraat (nummers 97 tot en met 117) of aan de oostkant (106 tot en met 118) plaats moeten maken voor de toerit. Dols: ,,We vragen de gemeenteraad om in stemmen met de aanleg van deze onderdoorgang en dat nader onderzoek.''



De afgelopen dagen zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen aan beide zijden van de straat. ,,Mensen zien het algemeen belang, maar hebben vragen over de persoonlijke gevolgen'', zegt de wethouder. Hij heeft betrokkenen op compensatie-, inspraak- en beroepsmogelijkheden gewezen.

Zo moet het eruit gaan zien in de Rijense spoorzone, met een tunnel in de Julianastraat. Voor de aanleg zou het rijksmonument op nummer 118 moeten wijken.

Een voorwaarde voor aanleg van de tunnelbak in de Stationsstraat is de realisatie van een tunnel onder het spoor onder de Oosterhoutseweg bij Vijf Eiken. Eind dit jaar komt daar duidelijkheid over. Ook daar geldt dat toenemend treinverkeer ertoe leidt dat de spoorwegovergang een halfuur per uur dicht is. De Stationsstraat/Julianastraat kan pas autoluw worden als aanrijden via de randwegen, aan de oostzijde de Europaweg en Hannie Schaftlaan, aantrekkelijker is dan via de kom.

Geluidsschermen